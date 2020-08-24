الفكي: وضعنا يدنا على أكثر من 120 موقع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال محمد الفكي سليمان إن اللجنة وضعت يدها على أكثر من 120 موقع، واضاف في المؤتمر الصحفي للجنة مساء الاحد أن ما استردته اللجنة من أموال وعقارات يحتاجها الشعب السوداني الآن وليس غدا.

وقال ان عمل اللجنة توقف لبعض الترتيبات الادارية وانها تواجه بضغط كبير نتيجة عدم تسلم المؤسسات من اللجنة مايليها من ملفات تم استردادها. واتهم الفكي جهات- لم يسمها، داخل وزارة المالية بتعطيل أعمال اللجنة والتلكؤ في استلام الأموال والأصول المستردة. وقال اي استهداف للجنة هو استهداف للثورة وشدد بعدم السماح بتعطيل الثورة وأوضح أن مهام اللجنة هو استرداد الاموال فقط، ولكن كيفية إدارتها ليست ضمن تفويضها. وأضاف أن ذمة اللجنة وسيرتها وسريرتها يجب أن تكون ناصعة البيان، وكشف عن ميزانية لجنة التفكيك التي تبلغ “2” مليون جنيه

وتوقع ان تنهض الإدارة الجديدة “صندوق الأموال المستردة” بملفات من اللجنة وان يتم فتح وظائف للثوار. وحث الولاة على العمل على مكافحة التمكين بالولايات، مؤكدا استعداد عدد من المؤسسات الزراعية الكبرى التابعة للجيش لطرح مشاريع لشباب الثورة.

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