إتحاد المخابز يمهل حكومة الخرطوم 72 ساعة للاستجابة لمطالبه

الخليج 365 :

أمهل اتحاد المخابز وزارة التجارة والصناعة ولاية الخرطوم “72” ساعة، للاستجابة لمطالبه بالموافقة على التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز التي دفع بها إلى الوزارة أو الدخول في إضراب عن العمل.

وقال نائب رئيس اتحاد المخابز عبد الله إسماعيل لـ(السياسي) إنهم دفعوا بتكلفة جديدة لإنتاج الخبز، تتمثل في نقص وزن جرامات قطعة الخبز إلى (60) جراماً بجنيهين بدلاً عن “90” جراماً، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي لمجابهة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، واستمرار أصحاب المخابز في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وإهمال الملف من قبل الوزارة سيعقدون اجتماعاً عاجلاً، سيقررون من خلاله الإضراب الشامل عن العمل حتى إشعار آخر.