عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 24 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

السياسي

لجنة عليا للاستفادة من أموال «التفكيك» إتحاد المخابز يهدد بالإضراب ويمهل ولاية الخرطوم «72» ساعة

«إزالة التمكين» تنهي خدمة مئات العاملين بمؤسسات الدولة

تشكيل لجنة حكومية لإنهاء أزمة صادر الماشية إلى السعودية

اكرم للسياسي : لم اصف حمدوك بالضعيف

واشنطن: بومبيو سيزور الخرطوم لدعم العلاقة بين السودان وإسرائيل

مبعوث قطري لـ «حمدوك»: مفاوضات جوبا ستؤدي إلى اتفاق سلام قريبا

اتحاد المخابز يمهل حكومة الخرطوم (72) ساعة للاستجابة لمطالبه أو الإضراب

الز اعة: «10» ملايين شخص بحاجة عاجلة للغذاء

الصيحة

البرهان: (شركات الجيش شمّاعة للإخفاقات الاقتصادية)

بومبيو بالخرطوم لتعميق التطبيع مع إسرائيل

قِوى الحرية تُحذِّر من مُحاولة استبدال والي كسلا

إنهاء خدمة (151) قاضياً واسترداد صرافات وحل مجالس بنوك

ارتفاع رسوم مدارس خاصّة بنسبة (300%)

النائب العام: حاوية المُخدّرات أمام المحكمة

النيل الدولية

البرهان: جهات تعمل على أحداث قطيعة بين القوات المسلحة ومكونات الشعب

الخارجية الأميركية :بومبيو عازم على لقاء البرهان وحمدوك في الخرطوم

إزالة التمكين تطيح بمجلس أمناء جامعة افريقيا العالمية

استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأجنبية على نحو غير مسبوق

لجنة إزالة التمكين تنهي خدمة قضاة وعاملين وتسترد عقارات

السوداني الدولية

ازدياد معدلات مناولة الحاويات بالميناء الجنوبي ببورتسودان

والي شرق دارفور يشيد بقوى الحرية والتغيير ودور الأجهزة الأمنية فى استتباب الأمن

المكتب التنفيذي للأساتذة السودانيين بالجامعات السعودية يرشح عبدالنبي عبدالله رئيسا للجنة

بعد (5) أشهر من إعلان تكوينها د. ابراهيم البدوي: لاوجود للجنة تحقيق حول شركة الفاخر

القوات المسلحة

القائد العام : جهات تعمل على أحداث قطيعة بين الجيش ومكونات الشعب

-الفريق العطا : شركات المؤسسة العسكرية تخضع للمراجعة والضرائب والجمارك

الصحة الاتحادية : 16 ولاية لم تسجل حالات جديدة

لجنة إزالة التمكين تنهي خدمة قضاة وعاملين وتسترد عقارات

آخر لحظة

البرهان: جهات تعلق اخفاقاتها الاقتصادية على شركات الجيش

قطر: نتوقع اتفاق سلام قريب في السودان

(الامة) جناح مبارك : اتفاق الحكومة وعقار معيب

لا وفيات بكورونا لليوم الثاني على التوالي

نذر كارثة بيئية بالجنينة بسبب الجلود

المعاشيون يحتجون

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اليوم التالي

الدولار يصل (200) جنيهاً في السوق الموازية

مناوي يحمل الأحزاب مسؤولية إضعاف حمدوك واختطاف الثورة

حمدوك: تحقيق السلام بات في المتناول

الحزب الشيوعي: منسوبونا في السلطة الانتقالية أتوا عبر أجسامهم المهنية

صوت الأمة

البرهان : جهات تعلق إخفاقاتها الاقتصادية على (شماعة) استثمارات الجيش

تجاوزات ادارية بهيئة التأمين الصحي بالخرطوم

لجنة التفكيك : حساب بالمالية يتبع لواجهات المؤتمر الوطني

أخبار اليوم

إفادات مثيرة للبرهان امام قادة القوات المسلحة.

لجنة ازالة التمكين تعفي وتنهي خدمة عاملين بعدد من المؤسسات.

استرداد اسهم لشركات وحل مجالس ادارات بنوك ومؤسسات وتصريحات للعطا وصالح والفكي.

* العطا : شركات المؤسسة العسكرية تخضع للمراجعة والضرائب والجمارك وجاهزون للمساءلة في جريمة فض الاعتصام لو كنا مخطئين.

الشعبية تتهم المكون العسكري في الحكومة بإعاقة ملف السلام.

الانتباهة

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي البرهان وحمدوك

البرهان: جهات تعمل على أحداث قطيعة بين القوات المسلحة ومكونات الشعب

إنهاء عقودات رموز من النظام السابق بجامعة أفريقيا العالمية

مناع: أعضاء مفوضية حقوق الإنسان يتبعون للنظام المباد ولأسرة المخلوع

وجدي: ملفات سرية لقضاة يعمل بعضهم بجهاز الأمن وتدربوا على السلاح

حل مجلس إدارة بنك النيل برئاسة الحاج عطا المنان

تفاصيل جديدة عن حريق مصنع أراك

الوطن

البرهان جهات تستهدف القوات المسلحة وتسعي لخلق جفوة بينها والشعب

وزير الخارجية الأمريكي يزور السودان خلال أيام

البرهان :هؤلاء يعلقون اخفاقاتهم الاقتصادية على شركات الجيش

الحلو يوافق على العودة للتفاوض

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار بالسوق الموازي

السوداني

الخارجية الأمريكية :زيارة بومبيو تبحث تعميق العلاقة بين السودان وأسرائيل

استدعاء الطيب مصطفى وعثمان ميرغني ومحمد وداعة بشأن أحداث فض الاعتصام

تاور: أبيي من أولويات الحكومة الانتقالية

الأمة القومي : البلاد في مفترق طرق

لجنة إزالة التمكين: إعفاء 412 من العاملين بقطاع الكهرباء

إعفاء أعضاء مفوضية حقوق الانسان، وإنهاء عقد أمناء جامعة افريقيا