الحرية والتغيير بكسلا: خياراتنا مفتوحة إذا لم يباشر صالح عمار مهامه...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت تنسيقية قوى الحرية والتغيير بولاية كسلا، السبت، بضرورة الإسراع في خطوات مباشرة والي كسلا صالح عمار لمهامه والياً للولاية، ودعت إلى إظهار هيبة الدولة وعدم تقديم التنازلات وعدم الخضوع للضغوط، وأكدت أن كل الخيارات ستكون مفتوحة إذا لم يتلق صالح عمار الإشارة من الجهات المسؤولة بالمركز لممارسة اختصاصاته.

وقال ممثل تنسيقية الحرية والتغيير بالولاية عبد العظيم عبد الكريم في منبر صحفي بـ”طيبة برس” إن اختيار وتعيين الوالي صالح عمار تم بطريقة مؤسسية وقانونية، وتأخير استلام مهامه حتى الآن غير مبرر بالنسبة لهم.

وأضاف: “نشدد على رئيس الوزراء بضرورة حسم هذا الملف بالسرعة المطلوبة وعدم الالتفات للأصوات غير الشرعية الرافضة للوالي من منطلقات قبلية وجهوية”.

من جهته حذر ممثل كتلة نداء السودان بالتنسيقية حمرور حسن حمرور من التباطؤ في تقلد الوالي صالح عمار لمنصبه، وأردف: “تأخر مقدم الوالي لكسلا سيقود لما لا يحمد عقباه، خاصة وأن الأوضاع المتأزمة في الولاية أمنياً واقتصادياً ولا تحتمل أكثر من ذلك”.