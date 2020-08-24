شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اصدرت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال اليوم قرارا بحل مجلس ادارة بنك النيل كما اصدرت قرارا باعفاء موظفين من الادارة التنفيذية لبنك الاسرة.

واعلن الاستاذ صلاح مناع عضو لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة مساء اليوم بالقصر الجمهوري ان قائمة الادارة التنفيذية للبنك الاسرة التي تم اعفاؤها شملت:المدير العام امال قاسم احمد ونائب المدير العام حيدر صديق فتح الرحمن وحنان الزبير ابراهيم وطه ولي الدين وفريال الطيب محمد وعمار عوض محمد احمد.

وقال مناع ان بنك النيل يعد احدى واجهات المؤتمر الوطني المحلول ويمتلكه الحاج عطا المنان وهو من رموز النظام المباد علما بان البنك كان مملوكا لولاية الخرطوم بنسبة 20% بعد ان تم تخفيض نسبتها لصالح الحاج عطا المنان. المادة السابقة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأثنين الموافق24أغسطس2020م المقالة القادمة الحرية والتغيير بكسلا: خياراتنا مفتوحة إذا لم يباشر صالح عمار مهامه في الولاية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ازالة التمكين تصدر قرارا بحل بنك النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.