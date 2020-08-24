الحركة الشعبية جناح الحلو تهاجم المكون العسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالبت الحركة الشعبية شمال قيادة عبدالعزيز الحلو، الشعب السُوداني، بضرورة دعم نقل مفاوضات السلام من المكون العسكري بمجلس الإنتقالي إلى مجلس الوزراء.
وكانت الحركة الشعبية شمال قيادة عبدالعزيز الحلو، أعلنت إنسحابها من مفاوضات السلام في جوبا، إحتجاجاً على رئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي وفد الحكومة الإنتقالية، ووصفت الحركة حميدتي بالشخص الغير مُحايد، لقيام قواته بإرتكاب إنتهاكات في حق المواطنين في عدد من الولايات.
وطالب السكرتير العام للحركة الشعبية “ش” عمار آمون، لدى مخاطبته مراسم توقيع الإعلان السياسي بين الحركة وتحالف الأجسام الطلبية، ناشد الشعب السودانى بدعم نقل ملف التفاوض من المكون العسكري إلى مجلس وزراء الحكومة الإنتقالية.
وأكد أن المكون العسكري أثبت أنه وبما لا يدع مجالاً للشك أنه ظل يُشكل عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام الذى يُفضى إلى التغيير الجذرى.
ومنذ عدة أشهر بدأت حركات الكفاح المسلح، والحكومة الانتقالية في السودان، مفاوضات السلام، في عاصمة جمهورية جنوب السودان، في خطوة يأمل المشاركين في المفاوضات وضع حد للحرب الاهلية في السودان التي استمرت لعقود من الزمان.
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