البرهان يتهم جهات بالعمل للاستحواذ على خيرات وممتلكات شركات واستثمارات القوات...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأحد، جهات – لم يسمها-بتعليق اخفاقاتها على سيطرة شركات واستثمارات القوات المسلحة على مفاصل الاقتصاد، ووصف القائمين على المنظومة الاقتصادية في الحكومة بالافتقار الى وضوح الرؤية.

واتسعت مؤخراً انتقادات صريحة للحكومة المدنية لعدم قدرتها على ضم الشركات التابعة للقطاع العسكري والأمني، التي يصل عددها لأكثر من 200 شركة، تعمل في مجالات حيوية، دون أن تدفع ضرائب أو جمارك، ودون توريد مكاسبها الى الخزينة العامة، وهو ما أدى الى حالة التردي الاقتصادي الكبير الذي يعيشه السودانيون حالياً.

وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في خطاب إلى الشعب، السبت، عشية الذكرى الأولي لأدائه اليمين الدستورية، بدء معالجة أمر الشركات التابعة للقطاع الأمني والعسكري، باتفاق جميع هياكل السُلطة الانتقالية، لتكون تحت إمرة الجهاز التنفيذي.

وأضاف “استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري تحظى بأولوية قصوى من الحكومة من أجل تبعية وولاية وزارة المالية على المال العام”.

وقال البرهان لدى مخاطبته قادة القوات المسلحة برتبة العميد فما فوق بالقيادة العامة الأحد ” تعمل جهات على إحداث قطيعة وجفوة بين القوات المسلحة ومكونات الشعب السوداني، وتعليق إخفاقاتها الاقتصادية على شماعة شركات واستثمارات القوات المسلحة من خلال ترويجها لبعض الأكاذيب حول هذه الشركات واستحواذها على مفاصل الاقتصاد”.

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وأوضح أن “القوات المسلحة بسطت يدها بلا من أو أذى لوزارة المالية لوضع يدها على مجموعة مقدرة من تلك الشركات للاستفادة منها في تخفيف حدة الضائقة المعيشية، لكنها لم تستجب”.

وأكد أن تلك الشركات لم تقف حجر عثرة أو عائقا للاستفادة من مواردها.

وأضاف، “عدم وضوح الرؤية عند القائمين على أمر الاقتصاد ووجود أجندات أخرى لدى بعض الجهات السياسية هو من يقف وراء ترويج فرية تحكم القوات المسلحة في مفاصل الاقتصاد القومي”.

وشدد على أن تلك الجهات تعمل للاستحواذ على خيرات وممتلكات شركات واستثمارات القوات المسلحة والتي هي ليست للمزايدة أو التكسب السياسي.

لافتا إلى أن القوات المسلحة ستظل يدا واحدة مع الشعب السوداني وفي خندق واحد معه لتحقيق شعارات ثورته الظافرة، والتزامها بالقدرة على حماية الأرض والعرض، وحرصها على وحدة البلاد وعدم انزلاقها إلى ما يحمد عقباه.

وأشار إلى أن أبواب القوات المسلحة مفتوحة للجميع وستظل سندا وعضدا للاقتصاد القومي، ورفعة وسمو الشعب السوداني.