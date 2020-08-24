الجبهة الثورية تقترح فترة ”7″ سنوات لدمج القوات ضمن ملف الترتيبات...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إقترحت الجبهة الثورية السُودانية، تحديد فترة ”7″ سنوات لدمج القوات ضمن ملف الترتيبات الأمنية، في مسار دارفور، فيما نادت الحِكومة الإنتقالية، بأن تكون فترة الدمج “39” شهراََ كحد أقصى.

وفرغ وفد الحكومة ووفد الجبهة الثورية خلال جلسة المباحثات التي عقدها صباح “الأحد” من مراجعة وتنقيح أوراق القضايا السياسية – مسار دارفور والتي سبق أن تم الإتفاق حولها خلال الفترة الماضية.

وأوضح ضيو مطوك عضو فريق الوساطة الجنوبية في تصريح صحفي عقب الجلسة أن الأوراق التي تم مراجعتها تتضمن قضايا العدالة الإنتقالية والأرض والحواكير وقضايا النازحين واللاجئين والمزارعين والرعاة.

مُشيراََ إلى أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة لصياغة هذه الأوراق في شكلها النهائي ليتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى والذي سيحدد موعده في جلسة ستعقد صباح الغد.

وفيما يتعلق بسير عملية التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية مسار دارفور أوضح مطوك أن التفاوض قد اكتمل حول معظم القضايا ما عدا قضية دمج القوات حيث يرى وفد الحكومة المفاوض أن يتم الدمج في مدى زمني أقصاه 39 شهرا واقترح وفد حركات الكفاح المسلح أن يتم الدمج على مدى 7 سنوات.

وقال مطوك أن الوساطة قررت تسلم المقترحين والدعوة لعقد إجتماع مساء اليوم بمقر المفاوضات ، على مستوى قيادات الوفود المتفاوضة ،الوفد الحكومي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وقيادات وفود حركات الكفاح المسلح لحسم هذا الملف.