صديق يوسف: الحزب الشبوعي لن يغادر تحالف قوى الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صديق يوسف أن الحراك الثوري الذي تشهده ولاية الخرطوم تعبير حقيقي لرغبة الجماهير في تحقيق العدالة الغائبة والمنشودة ، وجدد تمسكهم بالقصاص للشهداء حتى لاتذهب دمائهم هدراً .

وقطع بأن الحزب الشبوعي لن يغادر تحالف قوى الحرية والتغيير ( قحت) حتى يتم تنفيذ اهداف الثورة وشعاراتها .

ونوه الى تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد أحد الاسباب التي دعت الشباب للخروج الى الشارع مجدداً ، ودافع عن حق الجماهير في المطالبة بتصحيح مسار الثورة وتغيير الأوضاع الراهنة للأفضل ، وأكد صديق في حوار مع (الجريدة ) ينشر ضمن عدد اليوم ، أن الحزب الشيوعي يقف مع تحقيق مطالب الجماهير ، وتعهد بالاستمرار في ذلك ، مؤكداً أن غياب المجلس التشريعي حال دون تنفيذ هذه الأهداف لجهة أنه اذا كان موجوداً لأتخذ قرارات تصب في مصلحة الجماهير .

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