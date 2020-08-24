مصرع إمرأة بعد انهيار منزل عليها

لقيت امرأة في العقد الخامس من عمرها مصرعها بعد انهيار غرفة عليها بمنطقة العبيدية بنهر النيل. وبالعودة الى التفاصيل الاولية لهذه الحادثة عندما اجتاحت المنطقة خلال الفترة الاخيرة امطار غزيرة واثناء نوم السيدة انهارت عليها الغرفة وتوفيت بالداخل، وعقب وقوع الحادثة بحسب صحيفة الدار تم اخطار الشرطة التي توجهت الى مكان الحادث وتم استخراج جثة المتوفية من بين انقاض الغرفة وبعد عمر الاجراءات اللازمة سلمت الجثة لذويها ودون بلاغ بالحادثة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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