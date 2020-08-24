تنسيقية البنوك الحكومية تدعو لإصلاح المصارف وتعلن الإضراب ليومين

أعلنت منسقية البنوك الحكومية الدخول في إضراب لمدة يومين اعتباراً من غد الثلاثاء، وذلك من أجل لفت الانتباه لضرورة إصلاح الجهاز المصرفي.
وقال الأستاذ الزاكي محمد الزاكي رئيس لجنة التسيير لمصرف البلد – في منبر سونا أمس الأحد، الذي استضاف تنسيقيات البنوك – إن بنك الأسرة قد دخل بالفعل في الإضراب اعتباراً من أمس، وشددت التنسيقية على أنه لا إصلاح للاقتصاد الوطني ما لم يتم إصلاح الجهاز المصرفي.
وأكد الزاكي ثقة المنسقية في أن الجهاز المصرفي قابل لعملية الإصلاح. ودعا الزاكي إلى ضرورة فتح ملفات الفساد في البنوك ومحاسبة المفسدين، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة.
وعدد الزاكي بحسب صحيفة المواكب، رؤية التنسيقيات في إصلاح المصارف في وضع معايير سليمة لتعيين والتدريب وفق الجدارة والمهنية، على أن تضع المصارف ميزانيات مقدرة لعمليات التدريب، مشيراً إلى أن الميزانيات التي كانت توضع في هذا الخصوص كانت تستفيد منها الإدارات العليا في المواقع التنفيذية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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