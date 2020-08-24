وفاة طالبة تستعد لامتحان هذا العام داخل حمام

فجعت اسرة الطالبة رؤى آدم احمد بوفاتها اختناقاً بعد انهيار حمام عليها باحد احياء مدينة الابيض بولاية شمال كردفان.
وبالعودة الى تفاصيل هذه الحادثة المؤسفة حسب ما رواها شقيق المرحومة الاستاذ راشد آدم بان شقيقته المرحومة كانت تستعد لامتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام في المساق العلمي وفي يوم الحادثة دخلت للحمام لقضاء حاجتها فانهار عليها الحمام وبدات تصرخ وتستنجد بالاسرة الذين بدورهم اسرعوا لانقاذها بشتى الوسائل الممكنة فقد كانت تقول لهم بحسب صحيفة الدار، انها لا تستطيع التنفس بسبب الاختناق وبعد محاولات متواصلة تم استخراجها بعد ان انهار عليها الحمام تماماً وبعدها تم اسعافها للمستشفى الا انها توفيت جراء الاختناق وبعد اكتمال كافة الاجراءات شيعت الى المقابر وسط دموع الاسرة بحي القلعة جنوب الابيض.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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