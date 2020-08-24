“لجنة إزالة التمكين”: محكمة ونيابة خاصة لمخالفات التهريب وتجارة العملة

كشف عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، صلاح مناع عن توجيه صدر إلى اللجنة الاقتصادية، بإنشاء محكمة ونيابة خاصة بمخالفات التهريب وتجارة العملة والذهب والسلع الاستراتيجية.
وقال عبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأحد، إنه سيتم تطبيق قانون حيازة العملات الأجنبية والذهب بعقوبات تصل إلى حد المصادرة، وسيتم نشر القانون.
ولفت مناع بحسب صحيفة المواكب، إلى أنه تم توجيه اللجنة الاقتصادية بقيام آلية خاصة من بنك السودان والبنوك التجارية لشراء تحويلات المغتربين بالسعر الموازي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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