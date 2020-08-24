البرهان: سوء التخطيط والإدارة سبب الازمة الحالية

اكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول، عبد الفتاح البرهان ان سوء التخطيط والإدارة سبب الازمة الحالية في البلاد. وقال بحسب صحيفة السوداني ان هناك من يريد اختطاف الثورة من الشباب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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