قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان: عرضنا على الحكومة كل المساعدة ولكن لم يفعلوا شيئا. واردف قائلاً بحسب صحيفة السوداني: هناك جهات تصنع الأزمات للإيقاع بين الجيش والشعب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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