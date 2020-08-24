العطا: جهات تتكسب من جريمة “فض الاعتصام” وتعرقل تحقيق أهداف الثورة

قال رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الفريق الركن ياسر العطا في مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين أمس الأحد، إن هناك من يتكسبون من جريمة فض الاعتصام ويعرقلون الوطن في اتجاه تحقيق أهدافه وغاياته وطموحات شبابه الثائر، وقال إن جميع الشركات تخضع للمراجعة العامة والضرائب والجمارك كاملة غير منقوصة.
مؤكداً استعداد المكون العسكري للجلوس مع الحكومة المدنية لوضع خطط متكاملة وشراكات ذكية مع البنوك والقطاع الخاص من أجل تعافي الاقتصاد وتحسين معاش الشعب.
وقال العطا بحسب صحيفة المواكب، نريد التعاون من أجل مصلحة الوطن والمواطن ولا نريد التكسب في عداء بين العسكر والمدنيين لخدمة الأجندة الخاصة وإبعاد أي أجندة تضمر فناء الدولة السودانية، وتابع: “العسكر هم أبناء هذا الشعب”.
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