منصة التأسيس للجمعية العمومية ترفض تكوين اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين

أعلنت منصة التأسيس للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين رفضها لتكوين هيئة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين، وأكدت أن تلك اللجنة لم يتم انتخابها عبر جمعية عمومية للصحفيين السودانيين، بل تم اختيارها بمعزل عن القاعدة الصحفية .
وقالت منصة التأسيس للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في بيان لها ان اللجنة تم اختيارها من قبل مجموعة محدودة من الصحفيين، في اجتماع لا تتوفر فيه شروط الانعقاد الصحيح للجمعيات العمومية، أو حتى الجمعيات القاعدية للصحف او القطاعات.
وأكدت منصة التأسيس بحسب صحيفة الجريدة، أن لجنة التحضير تقوم بالترتيبات اللازمة لانتخاب لجنة تمهيدية لنقابة الصحفيين كما قررت القاعدة الصحفية، عبر جمعيات عمومية داخل الصحف والقطاعات ووفقا للقواعد المتبعة في عمليات الانتخاب، وسيتم اعلانها خلال الايام القادمة .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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