الاتحادي الموحد: الأوضاع الراهنة تكاد تعصف بالثورة

حذر رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت من أن الأوضاع الراهنة بالبلاد تكاد تعصف بالثورة ووصف الوضع السياسي بالمقلق ، وكشف عن رفض المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اعتماد توصية الحزب الخاصة بضرورة مراعاة الكفاءة والخبرة كشرط أساسي للتعيين في الخدمة المدنية.

وقال في مؤتمر صحفي أمس تمت إجازة ذلك المقترح داخل قوى الإجماع الوطني لكنه رفض من قبل المجلس المركزي لقوى التغيير ، وأردف بعد أن انتهينا من المحاصصات أصبحنا نشتكي من تعيين كوادر كيزانية في الخدمة المدنية: ونوه إلى أن ذلك أدى إلى انتشار السخط داخل الخدمة المدنية ودلل على ذلك باضرابي كنانة والمصارف.

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وأرجع ذلك لأن قيادات قوى التغيير أصبح وجدانهم مليئاً بالزهو كأنما ملكوا الدنيا ومافيها يقرروا في الشؤون العامة دون أن يفكروا في مآلات ذلك، ودلل على ذلك بأن لجان المقاومة في مذكرتها التي دفعت بها في مليونية الـ30 يونيو الماضي طالبت الحرية والتغيير بضرورة تصحيح مسارها وإعادة هيكلتها ، وزاد بحسب صحيفة الجريدة، قوى التغيير تقوم بتعيين كوادرها دون اعتبار للتخصص مثل أن يكون الشخص (قانوني) ويتم توزيعه على لجنة خاصة بالزراعة ، وذكر أن ما يجري داخل قوى التغيير هو الذي دفعنا إلى تجميد عضوية حزبنا.

ووصف الوثيقة الدستورية التي وقعتها قوى التغيير مع المجلس العسكري بالمثقوبة وأرجع ذلك لجهة أن الأولى لم تستمع إلى تحذيرات الحزب التي طالب فيها بتغيير لجنة الاتصال وتعيين لجنة للتفاوض باعتبار أن العسكري يقف خلفه مستشارين وأردف هذه محطة مازال الشعب يدفع ثمنها لأنه بموجب الوثيقة والاتفاق السياسي تم وضع حجر الأساس لتمدد العسكري في المرحلة الانتقالية .

وأكد تمسكهم بتقوية الحاضنة السياسية للحكومة حتى تكون قادرة على مواجهة المد العسكري ووصف تمدده بالطبيعي نتيجة الفراغ الذي خلقه المكون المدني.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)