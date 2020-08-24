“أيام تحمل الكثير من المفاجآت”… أقوى تهديد عسكري إلى السعودية والإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء التابعة لجماعة “أنصار الله” اليمنية، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن “الأيام والأشهر القادمة تحمل الكثير من المفاجآت التي ستلحق بتحالف العدوان هزائم ساحقة”.
وقال العاطفي، خلال تفقده عدد من القوات بمربع الخنجر، إن “الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت التي ستلحق بالعدوان هزائم ساحقة، مؤكدا أن التحالف العربي “فشل في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية والاقتصادية بفضل صمود الشعب اليمني واستبسال أبطال القوات المسلحة”، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وأضاف وزير الدفاع: “وضعنا في المرحلة الراهنة أفضل بكثير مما كنا عليه”، مشددا على “أن الأيام القادمة تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت وستتحرر الأرض اليمنية من الغزاة والمحتلين إلى غير رجعة”.
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