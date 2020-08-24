أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020م

صحيفة السوداني: – الخارجية الأمريكية :زيارة بومبيو تبحث تعميق العلاقة بين السودان وأسرائيل

– استدعاء الطيب مصطفى وعثمان ميرغني ومحمد وداعة بشأن أحداث فض الاعتصام

– تاور: أبيي من أولويات الحكومة الانتقالية

– الأمة القومي : البلاد في مفترق طرق

– لجنة إزالة التمكين: إعفاء 412 من العاملين بقطاع الكهرباء

– إعفاء أعضاء مفوضية حقوق الانسان، وإنهاء عقد أمناء جامعة افريقيا اليوم التالي الالكترونية: – الدولار يصل (200) جنيهاً في السوق الموازية

– مناوي يحمل الأحزاب مسؤولية إضعاف حمدوك واختطاف الثورة

– حمدوك: تحقيق السلام بات في المتناول

– الحزب الشيوعي: منسوبونا في السلطة الانتقالية أتوا عبر أجسامهم المهنية صحيفة السوداني الدولية: – ازدياد معدلات مناولة الحاويات بالميناء الجنوبي ببورتسودان

– والي شرق دارفور يشيد بقوى الحرية والتغيير ودور الأجهزة الأمنية فى استتباب الأمن

– المكتب التنفيذي للأساتذة السودانيين بالجامعات السعودية يرشح عبدالنبي عبدالله رئيسا للجنة

– بعد (5) أشهر من إعلان تكوينها د. ابراهيم البدوي: لاوجود للجنة تحقيق حول شركة الفاخر صحيفة الوطن: – البرهان جهات تستهدف القوات المسلحة وتسعي لخلق جفوة بينها والشعب

– وزير الخارجية الأمريكي يزور السودان خلال أيام

– البرهان :هؤلاء يعلقون اخفاقاتهم الاقتصادية على شركات الجيش

– الحلو يوافق على العودة للتفاوض

– ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار بالسوق الموازي Advertisements صوت الأمة: – البرهان : جهات تعلق إخفاقاتها الاقتصادية على (شماعة) استثمارات الجيش

– تجاوزات ادارية بهيئة التأمين الصحي بالخرطوم

– لجنة التفكيك : حساب بالمالية يتبع لواجهات المؤتمر الوطني القوات المسلحة : – القائد العام : جهات تعمل على أحداث قطيعة بين الجيش ومكونات الشعب

-الفريق العطا : شركات المؤسسة العسكرية تخضع للمراجعة والضرائب والجمارك

– الصحة الاتحادية : 16 ولاية لم تسجل حالات جديدة

– لجنة إزالة التمكين تنهي خدمة قضاة وعاملين وتسترد عقارات صحيفة أخبار اليوم: – إفادات مثيرة للبرهان امام قادة القوات المسلحة.

– لجنة ازالة التمكين تعفي وتنهي خدمة عاملين بعدد من المؤسسات.

– استرداد اسهم لشركات وحل مجالس ادارات بنوك ومؤسسات وتصريحات للعطا وصالح والفكي.

* العطا : شركات المؤسسة العسكرية تخضع للمراجعة والضرائب والجمارك وجاهزون للمساءلة في جريمة فض الاعتصام لو كنا مخطئين.

– الشعبية تتهم المكون العسكري في الحكومة بإعاقة ملف السلام. صحيفة آخر لحظة: – البرهان: جهات تعلق اخفاقاتها الاقتصادية على شركات الجيش

– قطر: نتوقع اتفاق سلام قريب في السودان

– (الامة) جناح مبارك : اتفاق الحكومة وعقار معيب

– لا وفيات بكورونا لليوم الثاني على التوالي

– نذر كارثة بيئية بالجنينة بسبب الجلود

– المعاشيون يحتجون الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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