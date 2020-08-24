الرئيسية/أخبار/ وجدي صالح: إنهاء خدمة (151) قاضيا، بمختلف المحاكم أخبار منذ 5 ثواني 0 أعلن وجدي صالح عضو لجنة أزلة التمكين عن إنهاء خدمة 151 قاضيا، بمختلف المحاكم وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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