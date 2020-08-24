وجدي صالح: وجدنا بعض القضاة يعملون في جهاز الأمن والمخابرات، وبعضهم تلقى دورات في السلاح والتأمين الذاتي

قال وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين خلال مؤتمر صحفي للجنة وجدنا بعض القضاة يعملون في جهاز الأمن والمخابرات، وبعضهم تلقى دورات في السلاح والتأمين الذاتي وفق صحيفة السودانى الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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