لجنة إزالة التمكين: إعفاء (412) من العاملين بقطاع الكهرباء

أعفت لجنة إزالة التمكين واسترداد المال العام، 412 من العاملين بقطاع الكهرباء تشمل الشركات الخمس. وقال عضو لجنة إزالة التمكين‏ وجدي صالح في مؤتمر صحفي الأحد، وفق صحيفة السوداني إن مثل هذه الأعداد الكبيرة هي التي تعيق الثورة من الوصول لأهدافها، لذا كان من الواجب إصدار هذه القرارات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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