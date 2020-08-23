تفاصيل خطيرة عن إضراب البنوك الحكومية

الخليج 365 :

أعلنت منسقية البنوك الحكومية الدخول في اضراب لمدة يومين اعتباراً من الثلاثاء الخامس والعشرين من اغسطس الجاري وذلك من أجل لفت الانتباه لضرورة اصلاح الجهاز المصرفي. وقال رئيس لجنة التسيير لمصرف البلد الاستاذ الزاكي محمد الزاكي في منبر سونا اليوم الذي استضاف تنسيقيات البنوك أن بنك الاسرة قد دخل بالفعل في الاضراب اعتبارا من اليوم. وشددت التنسيقية على أنه لا اصلاح للاقتصاد الوطني ما لم يتم اصلاح الجهاز المصرفي . واكد الزاكي ثقة المنسقية في أن الجهاز المصرفي قابل لعملية الاصلاح. ودعا الزاكي الى ضرورة فتح ملفات الفساد في البنوك ومحاسبة المفسدين، والعمل على استرداد الاموال المنهوبة. وعدد الزاكي رؤية التنسقيات في اصلاح المصارف في وضع معايير سليمة للتعيين والتدريب وفق الجدارة والمهنية، على أن تضع المصارف ميزانيات مقدرة لعمليات التدريب مشيرا الى أن الميزانيات التي كانت توضع في هذا الخصوص كانت تستفيد منها الادارات العليا في المواقع التتفيذية. ودعا الزاكي الى توزيع التمويل بشفافية وعدالة حسب متطلبات القطاعات الاقتصادية استنادا لمعايير الحوكمة العالمية واستقلالية الجهاز المصرفي وضمان فعالية القوانيين والرقابة. وأشار الى أن حال التمويل لم يتغير حيث لازال المنتفعون منه، هم ذات الفئات التى كانت تحظى بفوائده من قبل في عهد النظام البائد.

واكد عضو المجلس المركزي لتجمع المصارف أن شركات المتنفذيين من النظام البائد ممثلة في (شركات النظافة، والمقاولات، وشركات تقنية المعلومات، وشركات الاعلانات) هم الذين يجنون عائدات التمويل. وطالب بان تلعب ادارات التسيير دورها في الادارات البنكية .