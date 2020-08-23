كأس تنصف الهلال أمام مدربه التونسي السابق

الخليج 365 :
كسب نادي الهلال السوداني، الاستئناف الذي دفع به ضد مدربه السابق التونسي إيراد الزعفوري لدى محكمة التحكيم الرياضية (كاس).
وسابقاً حصل المدرب التونسي على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لصالحه يقضي بأن يدفع له الهلال (90) ألف دولار، وهو الأمر الذي رفضه الأخير ولجأ على إثره لمحكمة التحكيم الرياضية.
ووفقا للقرار الصادر مؤخرا من (كاس)، فإنه تم تخفيض المبلغ المحكوم به لصالح المدرب التونسي من (90) إلى (30) ألف دولار، وقررت كذلك المحكمة أن يدفع الزعفوري (20) ألف دولار تكاليف المحكمة التي دفعها الهلال خلال وقت سابق.
وبحسب القرار فإن الهلال سيدفع للمدرب التونسي مبلغ (10) آلاف دولار فقط.
ويترقب مسؤولو الهلال البت في طلبات الاستئناف الأخرى المقدمة لدى محكمة (كاس) والخاصة بالمحترفين امبوبو وكذلك شهاب بن فرج وبلعويدات.
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