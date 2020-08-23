الخليج 365 : أعلنت لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد وإسترداد الأموال، اليوم الاحد عن حل لجنة تسيير سلاسل القيمة الزراعية بشمال كردفان بالاضافة الى اعفاء احمد جاد المولى منسق المشروع . وأشار وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد وإسترداد الأموال انه في عهد النظام البائد جرى سحب مبلغ من منحة مشروع في شمال كردفان لتطوير سلاسل القيمة الزراعية وصرفت اداريًا . وقال وجدي في مؤتمر صحفي قبل قليل : “مشروع في شمال كردفان لتطوير سلاسل القيمة الزراعية جاي بمنحة من بنك التنمية الأفريقي، القروش الاتسحبت من المشروع تزيد عن مليون يورو اتصرف معظمها كمصاريف ادارية “أين المشروع؟!.. لا يوجد مشروع”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة إزالة التمكين : صرف مليون يورو من منحة أحد المشاريع ولا يوجد مشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.