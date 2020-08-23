كوشنر“يستميت” لإقناع السلطان هيثم بالتطبيع على غرار الإمارات وهذا ما ينوي عليه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في تأكيد على مساعي الإدارة الأمريكية للضغط على سلطنة عمان للتطبيع مع الكيان المحتل على غرار الإمارات، أفاد باراك رافيد، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي،

أنه من المتوقع أن يزور كل من جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وآفي بيركوفيتش، مبعوث البيت الأبيض لعملية السلام، ومسؤولين آخرين سلطنة عُمان في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، لمحاولة إقناع السلطان هيثم بالتطبيع.

“رافيد” أشار إلى أن الزيارة، تهدف لتشجيع المزيد من الدول العربية على السير على خطى الإمارات، وتعزيز اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، خاصة السعودية والبحرين وسلطنة عمان.

من جانبها، نقلت قناة (كان) عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم: “وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور إسرائيل يوم الاثنين، وسيطير من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة”.

ويشار إلى أنه تم في الأيام الماضية، تم توقيع اتفاق سلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الاحتلال، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال “مركز السياسة العالمية” المختص بالسياسات الأمريكية الخارجية، وسياسات الدول الإسلامية، إن أحد أهداف الإمارات من التطبيع إزاحة السعودية عن دور القيادة في المنطقة إضافة إلى سحب دور الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان بين الأطراف المتصارعة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج.

ويرى التقرير أن طموح أبو ظبي بقيادة المنطقة اصطدم بالأسلوب الأمريكي التقليدي الذي يعتمد بشكل أكبر على اللاعبين الإقليميين الكبار، مثل السعودية، وبالتالي قفزت الإمارات نحو العلاقة الرسمية مع الاحتلال لتجاوز هذه النقطة.