ابن سلمان يشن حملة “مسعورة” ضد أقارب سعد الجبري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الحساب “العهد الجديد” الشهير بتسريباته السياسية على تويتر، أن السلطات السعودية شنّت حملة اعتقالات كبيرة طالت أقارب رجل المخابرات الهارب إلى كندا ومستشار ولي العهد السابق محمد بن نايف سعد الجبري.

ودون “العهد الجديد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر حيث يتابعه أكثر من نصف مليون شخص، ما نصه:

“ابن سلمان يشن حملة اعتقالات جديدة ضد أقرباء وزير الدولة السابق سعد الجبري”

وقوبلت تغريدة العهد الجديد التي لم يتسنى لنا التأكد من صحتها من مصدر مستقل، بتفاعل واسع من قبل متابعيه رغم عدم كشفه أي تفاصيل أخرى عما ذكر

ويشار إلى أنه قبل أسابيع، قام سعد الجبري برفع دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية لدى القضاء الأمريكي،

ويتهم فيها ولي العهد محمد بن سلمان بإرسال فرقة لمحاولة اغتياله.