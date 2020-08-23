مادورو: الخبرة الإيرانية ستساعدنا على تعزيز قدراتنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم الأحد، الشكر لحليفته إيران لمساعدتها بلاده في التغلب على العقوبات الأمريكية في مجال صناعة النفط.

وبحسب وكالة “رويترز”، تواصل واشنطن فرض عقوبات صارمة على صناعة النفط الإيرانية في محاولة لوقف البرنامج النووي الإيراني.

وكانت طهران قد أرسلت في وقت سابق من هذا العام عدة ناقلات محملة بشحنات من البنزين إلى فنزويلا لمساعدتها على التغلب على نقص الوقود فضلا عن معدات لمساعدة شركة النفط المملوكة للدولة على إصلاح مصافيها المتهالكة.

وقال مادورو في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي “نحن نساعد بعضنا بعضا. أعتقد أن الخبرة الإيرانية ستساعدنا على تعزيز قدرتنا في إدارة الأمور”.

ولم يقدم مادورو مزيدا من التفاصيل حول نوع المساعدة الإيرانية مشيرا إلى أنه سيبقى “ملتزما الصمت ما دمنا في حرب”.

ويثير تنامي العلاقات بين إيران وفنزويلا قلق دول أخرى في المنطقة، حيث قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الأسبوع الماضي إن مادورو يبحث شراء صواريخ من إيران وهو أمر نفاه المسؤولون في فنزويلا.