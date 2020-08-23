الرئيسية/أخبار/ عاجل : إنهاء خدمة (6) عاملين بسلطة الطيران المدني، أغلبهم عاملون منذ فترة طويلة. أخبار منذ 12 دقيقة 0 قررت لجنة ازالة التمكين إنهاء خدمة (6) عاملين بسلطة الطيران المدني، أغلبهم عاملون منذ فترة طويلة. وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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