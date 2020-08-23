الرئيسية/أخبار/ عاجل : حل مجلس ادارة بنك النيل برئاسة الحاج عطا المنان أخبار منذ 5 دقائق 0 حل مجلس ادارة بنك النيل برئاسة الحاج عطا المنان الخرطوم ( أخبار الخليج 365

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