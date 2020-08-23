قال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح: “قمنا بخطوات تنظيمية للجنة وهذا من أسباب التأخر”. وكشف في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، وفق صحيفة السوداني عن القبض على مجموعة من المتهمين والتحقيق معهم من قبل اللجنة والنيابة، والبعض متحفظ عليه، وآخرون تم قبضهم في المطار وهم يهربون بأموال الشعب. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) ذ121

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