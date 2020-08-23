الرئيسية/أخبار/ عاجل : إعفاء أعضاء مفوضية حقوق الانسان، وإنهاء عقد أمناء جامعة افريقيا أخبار منذ 6 دقائق 0 إعفاء أعضاء مفوضية حقوق الانسان، وإنهاء عقد أمناء جامعة افريقيا بحسب صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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