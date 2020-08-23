الأحد 23 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 قال عضو مؤسس نادي النيابة ورئيس لجنة المفقودين، أحمد سليمان إنهم تصدوا مع النائب العام تاج السر الحبر، لمحاولات فئة من النادي بدأت في تغليب مصالحها الشخصية الذاتية على مصالح الدولة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، منوها الى تدخل هذه الفئة في شؤون ادارة المؤسسة واعمالها كمحاولات تصفية الحسابات الشخصية.

وأوضح سليمان أن بيانات النادي تفتقر للمهنية والموضوعية والمصداقية والشفافية، لافتا إلى اختراق بقايا النظام السابق للنادي خوفاً من التفكيك وإزالة التمكين، بالإضافة لوجود فئة اخرى تحاول التسلق باسم ثورة ديسمبر، نافيا قول بعض منسوبي النادي بأن نص مشروع تعديل قانون النيابة العامة كان يكرس السلطة للنائب العام.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. عضو بنادي النيابة: تصدينا لاختراق أعضاء النظام السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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