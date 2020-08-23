أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن تسجيل (153) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة في تقرير ليوم الجمعة الماضي،وفق صحيفة السوداني إنّ ولاية الخرطوم سجّلت (149) إصابة، والشمالية (2)، فيما لم يتم تسجيل أيّة وفيات جديدة، وأكّدت تماثل خمس حالات للشفاء.

وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (12836) حالة وشدّدت وزارة الصحة على ضرورة التبليغ عن حالات الاشتباه عبر الأرقام 221 لولاية الخرطوم و9090 لكل ولايات السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )