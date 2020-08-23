أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن تسجيل (153) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة في تقرير ليوم الجمعة الماضي،وفق صحيفة السوداني إنّ ولاية الخرطوم سجّلت (149) إصابة، والشمالية (2)، فيما لم يتم تسجيل أيّة وفيات جديدة، وأكّدت تماثل خمس حالات للشفاء.
وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (12836) حالة وشدّدت وزارة الصحة على ضرورة التبليغ عن حالات الاشتباه عبر الأرقام 221 لولاية الخرطوم و9090 لكل ولايات السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل (153) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.