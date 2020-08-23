قطر: نتوقع اتفاق سلام قريب في السودان

أعربت قطر عن ارتياحها لسير مفاوضات السلام السودانية الجارية حاليا بالعاصمة الجنوبية جوبا وتوقع مبعوث دولة قطر لمباحثات السلام بجوبا مطلق بن ماجد القحطاني عقب لقائه رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم الاحد ان تؤدي الى إتفاق سلام في القريب العاجل. ونقل القحطاني لحمدوك تحايا القيادة القطرية.

من جانبه أعرب حمدوك بحسب صحيفة أخر لحظة عن شكره وتحاياه لدولة قطر الشقيقة ، شاكراً المبعوث القطري على الزيارة التي من شأنها تعزيز أواصر الصداقة والاخاء بين البلدين الشقيقين وحضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )