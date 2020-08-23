منحة أممية بقيمة (25) مليون دولار لدعم مشروع مقاومة المناخ بالسودان

صادق صندوق خضرنة المناخ على منحة بقيمة 25.6 مليون دولار أمريكي كتمويل إضافي لدعم مشروع مبتكر لمقاومة المناخ بالسودان، وهو مشروع جرى تصميمه من أجل تعزيز الزراعة والصحة والأمن المائي والغذائي.

ومن المقرر وفق ( سونا ) أن يستفيد من هذا المشروع ما يقارب 1.2 مليون شخص من مجتمعات الزراعة الإعاشية والرعاة الرحل بشكل مباشر في تسع ولايات ، بالإضافة الى 2.5 شخص سيستفيدون بشكل غير مباشر من ذات المشروع.

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و نقل بيان من الامم المتحدة ان دكتور عبدالله حمدوك قد اكد تعليقا على المنحة بان معالجة تأثير تغير المناخ مسؤولية جماعية و انه اشار الى ان حكومة السودان تدرك هذه المسؤولية العالمية وتلتزم بحماية شعب السودان من المخاطر التي يواجهها حاليًا.

و قال البيان ان رئيس الوزراء قد نوه الى ان ترك تغير المناخ دون رادع ، سيعرقل جهود السودان لإنهاء الفقر والصراع في جميع أنحاء البلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )