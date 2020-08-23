الحكومة تمتدح الدعم الصيني الرسمي والشعبي لمجابهة (كورونا)

امتدح سفير السودان لدى بكين د. جعفر كرار الدعم الصيني الرسمي الذي تمثل في إرسال فرق طبية للسودان لتبادل الخبرات والسيطرة على الوباء مما ساعد على إنقاذ أرواح المرضى ومكافحة الفايروس.

وثمن كرار الدعم الشعبي الضخم الذي قدمه الملياردير الصيني جا ما عبر مؤسسته العملاقة (على بابا) واشتمل على أجهزة تنفس صناعي، وبدل طبية، وأجهزة قياس حرارة الجسم، وكمامات ومعدات طبية أخرى.

جاء ذلك عقب لقاء السفير بجاك ما حيث قدم اليه الدعوة لزيارة السودان،

وبالمقابل وبحسب صحيفة أخرلحظة قدم جاك الدعوة لكرار لزيارة مقر شركته بمدينة هانتشغو بجنوب شرق الصين، وعبر عن استعداده لمواصلة تقديم مساعداته للسودان والدول الأفريقية متى ما كان ذلك ممكنا.

يجدر ان كرار الذي يمتلك صلات وثيقة بالدوائر الصينية المتنفذة ورجال الاعمال والمنظمات انخرط في سلسلة لقاءات منذ تسلمه مهام عمله هذا الشهر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )