الخارجية الأمريكية :زيارة بومبيو تبحث تعميق العلاقة بين السودان وأسرائيل

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السودان، وقالت: “وفي السودان، سيلتقي الوزير برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان لمناقشة استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتعبير عن دعمهم لتعميق العلاقة بين السودان وإسرائيل”،

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وأشارت بحسب صحيفة السوداني إلى أنه لم يكن التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن والاستقرار في إسرائيل والسودان وبين دول الخليج أقوى مما كان عليه في ظل قيادة الرئيس ترمب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )