أعلنت عائلة المعمر فريدي بلوم، الذي ولد في الثامن من مايو 1904، حتى بلغ 116 عاما، وقد يكون الأكبر سنا في العالم، وفاته السبت، في جنوب أفريقيا.
وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن أكبر رجل سنا في العالم حاليا هو البريطاني بوب ويتون البالغ 112 عاما، لكن وسائل إعلام جنوب أفريقيا وصفت فريدي بلوم بأنه الأكبر سنا في العالم بشكل “غير رسمي”.
وقال فريدي بلوم، الذي ولد في الثامن من مايو 1904 لفرانس برس هذا العام إنه “عاش كل هذه المدة بفضل الله”.وأودت الإنفلونزا الإسبانية بعائلة بلوم بأكملها حينما كان لا يزال مراهقا، لكنه نجا من الوباء الذي ضرب العالم عام 2018وبعد نجاته ربّى أطفال زوجته جانيت الثلاثة، وكأنهم أطفاله، وبات جدا لخمسة أحفاد
وقال المتحدث باسم العائلة أندريه نايدو لفرانس برس وفق سكاي نيوز “قبل أسبوعين فقط، كان الجد لا يزال يقطع الحطب”، مضيفا “كان رجلا قويا يملؤه الكبرياء”.لكن في غضون 3 أيام، تحول “من رجل كبير البنية إلى شخص صغير”، وفق نايدو.
وتوفي بلوم، المولود في بلدة أديليد في محافظة كيب الشرقية في جنوب أفريقيا، في مستشفى تايغربرغ في الكاب وأكد نايدو أن وفاته “كانت طبيعية وغير مرتبطة بفيروس كورونا إطلاقا”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر عاش 116 عاما وتبدل كل شيء في 3 أيام.. وفاة أكبر معمر بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.