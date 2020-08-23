تراجع عن تعيين سفير بسبب

تراجعت الحكومة عن تسمية سفير لمحطة خارجية رغم موافقة الدولة الصديقة على قبول ترشيحه، واكتمال الإجراءات المراسمية الخاصة بلقاء رئيس مجلس السيادة ووداع رئيس الوزراء والتزود منهما بنصائح وسياسات السودان مع تلك الدولة. وبحسب صحيفة ( آخر لحظة ) وفق مصدر موثوق أن سبب سحب السفير يعود إلى أن جهات أكدت انتماءه للنظام السابق، مما دفع الحكومة للعدول عن الخطوة وتدارك الوضع الحرج الذي وقعت فيه، وكان السفير أكمل ترتيباته لمغادرة البلاد لتسلم مهامه، وتفاجأ لدى اجتماعه بسفير الدولة الصديقة بالخرطوم، بأن نقل إليه تسلمه لخطاب رسمي يفيد فيه بإلغاء ترشيحه. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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