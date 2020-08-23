سيطر الدفاع المدني ولاية الخرطوم على حريق نشب في آراك للمواد الغذائية بالمنطقة الصناعية بحري، وتم التدخل بعدد ثلاث عربات إطفاء وتانكر مساعد للسيطرة على الحريق وعزله حتى لا يمتد إلى بقية المصنع، ، وما زال التحري جاري لمعرفة سبب الحريق، والعمل على حصر الخسائر المادية. Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو ..حريق بمصنع آراك للمواد الغذائية بمدينة بحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.