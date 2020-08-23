شاهد بالصورة:نيولوك جديد للمطربة ريان الساتة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطربة ريان الساتة بنيولوك جديد وفي أياديها نقش حناء شبيه بشعار جمعية الهلال الأحمر السوداني حظي بإعجاب العديد من متابعيها. Advertisements وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 فإن رواد مواقع التواصل أجمعوا على أن المطربة ريان جميلة بطبيعتها لكنها لم توفق في اختيار النيولوك الذي ظهرت به في بداية مشوارها . الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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