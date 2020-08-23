عامل يلقي حتفه بضربة عصا من زميله

تحقق شرطة سوبا جنوب الخرطوم في ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من عمره. وقال مصدر إن عاملاً لقي حتفه نتيجة الاعتداء عليه من قبل عامل آخر بعصا في رأسه بمنطقة سوبا الأراضي.

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وكشف المصدر أن الشرطة تلقت بلاغاً بالجريمة وهرعت قوة منها إلى الموقع ونجحت في القبض على المتهم فيما نقلت الجثة إلى المشرحة.

وكشفت تحقيقات الشرطة بحسب صحيفة السوداني، عن أن شجاراً نشب بين الجاني والمجنى عليه أدى إلى مقتل الثاني، ودونت الشرطة بلاغاً وفقاً للمادة (130) القتل العمد تمهيداً لمحاكمته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)