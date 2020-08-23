عضو مجلس السيادة الانتقالي يلتقي السفير الإماراتي

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن ياسر العطا بمكتبه اليوم بالقصر الجمهوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم السفير حمد محمد الجنيبي.
وقال السفير حمد الجنيبي في تصريح صحفي إن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية التي وصفها بالمتميزة، مؤكداً أن العلاقة مع السودان ظلت راسخة ومتينة، مضيفاً أن اللقاء تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الجنيبي بحسب (سونا)، أن لقاءه مع الفريق أول ياسر العطا تناول أيضاً مشاريع دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان، معبراً عن تطلع بلاده لخلق المزيد من علاقات التعاون والشراكات في مجالات الاستثمار المشتركة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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