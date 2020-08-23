العثور على رجل مقتولاً بالقرب من معسكر النازحين

تحقق شرطة مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في ملابسات جريمة قتل ضحيتها رجل عثر على جثته بالقرب من معسكر أبو شوك للنازحين.

وذكرت مصادر أن مواطناً كان قد عثر على جثة الرجل غرب المعسكر، فأخطر الشرطة التي أرسلت فريقاً متخصصاً إلى المكان، وعند وصوله أجرى تدابيره الجنائية حيال الجثة.

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وكشفت المعاينات الأولية بحسب صحيفة السوداني، عن أن الرجل تعرض للضرب الشديد في جميع أجزاء جسده، فضلاً عن وجود جرح على الرأس ونزيف عن طريق الأنف والفم، وكسور في الظهر.

وأوضحت المصادر أن الشرطة نقلت الجثة إلى المشرحة ودونت بلاغاً بالحادثة ومن ثم كلفت فريق المباحث لكشف غموض الجريمة وتوقيف المتهمين الضالعين فيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)