معركة بين مشردين تنتهي بمقتل أحدهم وإصابة آخر

دارت معركة شرسة بين ثلاثة مشردين بمنطقة أمبدة غرب أم درمان أسفرت عن مقتل أحدهم وإصابة آخر بجروح خطيرة.
وقال مصدر إن المشردين كانوا يقيمون في عمارة تحت التشييد بمنطقة أمبدة، إلأ أنهم احتسوا الخمر ومن ثم دارت بينهم معركة استخدم فيها أحدهم سكين وسدد بها طعنات إلى زميله تسببت في مقتله بينما أصاب الثاني بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.
وتلقت الشرطة بلاغاً بالحادثة حيث أرسلت دورية تمكنت من القبض على المتهم وهو في حالة سكر بينما نقلت المصاب إلى المستشفى وأجرت تدابيرها الجنائية حيال الجثة، وتعرفت الشرطة على المجني عليه والمصاب، ومن خلال التحريات بحسب صحيفة السوداني، أقر المتهم بجريمته ونسبها إلى مشاجرة بينهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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