ارتفاع أسعار الذهب إلى (11.100) جنيه للجرام

قَالَ شيخ الصاغة محمد تبيدي، إنّ ضعف وارد الذهب من المُعدِّنين وربكة سوق الذهب خلال الفترة الحالية انعكست سلباً على ارتفاع الأسعار بمجمع الذهب.

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وذكر تبيدي وفقاً لمصادر أمس، أنّ سعر جرام خام الذهب بلغ (10.100) جنيه، أما المشغول فبلغ (11) ألف جنيه للجرام عيار (21). وتوقّع حُدُوث زيادة في الأسعار بسبب ارتفاع الدولار والبورصة العالمية، فيما استقرّت أونصة البورصة العالمية (1.940) دولار، وأشار إلى ضعف حركتي بيع وشراء الذهب.

وتوقّع تبيدي بحسب صحيفة الصيحة، زيادة الأسعار بارتفاع سعر الدولار، وأشار إلى أنّ السوق (واقف) نتيجة للمُضاربات، وقال “تراجع الأسعار رهينٌ باستئناف صادر الذهب وحل كَافّة المشاكل المُتعلِّقة بالصَّادر”، وأضَافَ بأنّ الصادر لا يزال مُتوقِّفاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)