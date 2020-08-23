سرقة أموال ومسدس رجل مباحث

تسلل مجهول إلى منزل شرطي يتبع للمباحث والتحقيقات الجنائية بولاية شمال دارفور واستولى على أمواله ومسدسه الخاص.

ووفقاً لتحقيقات الشرطة فإن الشرطي كان قد دون بلاغاً بفقدان مبلغ 320 ألف جنيه ومسدس خاص به، كاشفاً عن تعرض منزله الواقع بحي الصحافة بمدينة الفاشر للسرقة دون أن يوجه اتهاماً لأحد، لكنه أكد أن مجهولاً تسلل إلى منزله خفية.

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وبحسب صحيفة السوداني، حققت الشرطة حول ملابسات السرقة ومن ثم كلفت فريقاً لكشف غموضها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)