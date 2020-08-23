مَصدر يكشف عن صعوبات تواجه استئناف الدراسة بالجامعات

الخليج 365: كَشَفَ مَصدرٌ مطلعٌ بالصندوق القومي لرعاية الطلاب فضّل عدم ذكر اسمه، عن توقف الدعم والتسيير للصندوق من وزارة المالية الاتحادية لأكثر من (5) أشهر، إلى جانب توقف الدعم لعددٍ كبيرٍ من حكومات الولايات مما أدّى إلى توقُّف عمليات الصيانة بالمدن الجامعية للصندوق القومي لرعاية الطلاب، وأشار المصدر في تحقيق لـ(الصيحة) إلى مُواجهة الطلاب لمشاكل كبيرة داخل السكن في حال استئناف الدراسة بالجامعات، إلى جانب عدم حل مشكلة الفجوة السكنية الماضية نتيجة لتراكُم الدفعات بسبب اندلاع ثورة ديسمبر، وأضاف المصدر أنّ المُجمّعات السّكنيّة تُعاني من تردٍ بيئي كبيرٍ بفضل توقُّف عمليات الصيانة، الأمر الذي يجعل الصندوق القومي لرعاية الطلاب غير مُستعدٍ لاستقبال الطلاب، وكشف التحقيق عن صُعُوبات جَمّة تُواجه استئناف الدِّراسة في الجَامعات رغم قرار التعليم العالي بأن تكون بالتّدرُّج.

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